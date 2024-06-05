Под Николаевом уничтожен грузовик ВСУ с западными ракетами
В Николаевской области Украины уничтожен грузовик ВСУ, который перевозил западные ракеты. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"В первых числах июня зафиксирован большой взрыв после попадания по грузовику в районе села Красное Поле под Николаевом. Как сообщили наши люди, грузовик с ракетами шёл. Шесть длинных ракет", — цитирует Лебедева ТАСС.
А 2 июня подполье сообщало, что российские военные нанесли удар по винзаводу в Николаевской области, откуда ВСУ запускали ракеты. В этом районе достаточно часто была слышна и видна работа американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которая била в сторону Херсонской области и Крыма.