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5 июня, 14:56

Под Николаевом уничтожен грузовик ВСУ с западными ракетами

В Николаевской области Украины уничтожен грузовик ВСУ, который перевозил западные ракеты. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

"В первых числах июня зафиксирован большой взрыв после попадания по грузовику в районе села Красное Поле под Николаевом. Как сообщили наши люди, грузовик с ракетами шёл. Шесть длинных ракет", цитирует Лебедева ТАСС.

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А 2 июня подполье сообщало, что российские военные нанесли удар по винзаводу в Николаевской области, откуда ВСУ запускали ракеты. В этом районе достаточно часто была слышна и видна работа американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которая била в сторону Херсонской области и Крыма.

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Telegram / Минобороны России

Александра Вишнякова
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