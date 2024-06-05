Под Николаевом уничтожен грузовик ВСУ с западными ракетами

В Николаевской области Украины уничтожен грузовик ВСУ, который перевозил западные ракеты. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

"В первых числах июня зафиксирован большой взрыв после попадания по грузовику в районе села Красное Поле под Николаевом. Как сообщили наши люди, грузовик с ракетами шёл. Шесть длинных ракет", — цитирует Лебедева ТАСС.