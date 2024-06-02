Подполье заявило об ударах по винзаводу под Николаевом, откуда ВСУ запускали ракеты

Российские военные нанесли удар по винзаводу в Николаевской области, откуда ВСУ запускали ракеты. Об этом в воскресенье, 2 июня, заявил координатор местного подполья Сергей Лебедев.

"Около двух часов ночи серия из пяти ударов пришлась по винзаводу в Парутине. Прилёты сопровождались стрельбой из ПВО, по описанию похожей на "Гепард". Взрыв на заводе был виден и слышен через реку, в Николаеве", — написал он в телеграм-канале.

По словам Лебедева, после взрыва приехали скорые и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Сейчас идёт обход местных жителей. Подпольщик добавил, что в районе Парутино достаточно часто слышна и видна работа американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которая запускает дальнобойные ракеты в сторону Херсонской области и Крыма.

Лебедев добавил, что больше года назад на место приезжали представители СБУ и о чём-то договаривались с владельцем завода, а примерно пару недель назад рабочих стали массово увольнять. На территории предприятия расположились военные, на въезде в завод поставили БТР, а на территорию пускали лишь по спецпропускам.