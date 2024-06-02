ВМС Украины заявили о повреждении портовой инфраструктуры
На Украине в результате российского удара повреждена портовая инфраструктура. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ. Подробностей не приводится.
"РФ <...> повредила портовую инфраструктуру", — говорится в сообщении.
В сообщении не указывается, какой именно порт стал целью ВС РФ, однако ранее, 31 мая, мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах. Позднее подполье заявило, что в порту поразили разведывательный корабль и катер "Голая пристань". А днём 2 июня взрыв прогремел в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги.
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