Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

В Одессе прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное".

Согласно сведениям онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в настоящее время звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях. Тем не менее официальной информации о происшествии пока не поступало.