Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
"Общественное": Взрыв прогремел в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги
В Одессе прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно сведениям онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в настоящее время звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях. Тем не менее официальной информации о происшествии пока не поступало.
Ранее украинские СМИ информировали о взрывах в Днепропетровске. При этом воздушная тревога в области была объявлена только после сообщений о хлопках. Также сегодня сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.
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