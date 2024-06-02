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Регион
2 июня, 11:04

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

"Общественное": Взрыв прогремел в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги

В Одессе прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное".

Согласно сведениям онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в настоящее время звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях. Тем не менее официальной информации о происшествии пока не поступало.

Ранее украинские СМИ информировали о взрывах в Днепропетровске. При этом воздушная тревога в области была объявлена только после сообщений о хлопках. Также сегодня сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

На всей территории Украины ввели экстренные отключения света
На всей территории Украины ввели экстренные отключения света
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Shutterstock / FOTODOM / Leszek Glasner

Наталья Исакова
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