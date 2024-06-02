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Регион
2 июня, 08:25

На всей территории Украины ввели экстренные отключения света

Глава YASNO Коваленко сообщил об экстренных отключениях света на Украине

По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

"Утро. Экстренные отключения по всей стране... Будьте осторожны", — написал он в одной из социальных сетей.

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Напомним, на фоне недавних ударов по энергетическим объектам "Укрэнерго" предупредила о начале веерных отключений света по всей стране. Только в ночь на 1 июня ВС РФ нанесли серию ударов, в частности, по нескольким гидроэлектростанциям, официально власти сообщили о прилётах минимум в трёх областях. Например, взрывы гремели в подконтрольном ВСУ Запорожье. Позднее полиция закрыла въезд на дамбу ДнепроГЭС, сама станция находится в критическом состоянии. Факт ударов подтвердило Минобороны РФ.

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Обложка ©

Unsplash / Ilya Cher

Матвей Константинов
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