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Регион
2 июня, 01:08

На Украине дали печальный прогноз на следующий отопительный сезон

Экс-министр Плачков: Отопительный сезон на Украине может обернуться катастрофой

Очередной отопительный сезон на Украине рискует стать катастрофическим для населения. Такое мнение выразил в эфире местного телеканала "Эспрессо" экс-министр энергетики и угольной промышленности Иван Плачков.

"Я советую многим людям уже сейчас искать друзей, знакомых в сёлах и районных центрах, где есть традиционное отопление на дровах, чтобы зимой была возможность поехать туда хотя бы на несколько недель", — заявил бывший министр.

Он считает, что особенно следует подготовиться коммунальщикам: ситуация в украинской энергосистеме сейчас критическая, а зимой страну может ожидать катастрофа.

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Ранее Life.ru писал, что днём 1 июня в трёх областях Украины были зафиксированы удары по энергообъектам. Позже сообщалось, что крупнейшая гидроэлектростанция страны — Днепровская ГЭС — находится в "критическом состоянии" после взрывов в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Кроме того, в Минэнерго Незалежной уведомили, что прилёты по энергообъектам фиксировали в нескольких областях. Этот факт подтвердило Минобороны России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Totskyi

Лариса Сафронова
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