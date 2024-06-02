На Украине дали печальный прогноз на следующий отопительный сезон

Очередной отопительный сезон на Украине рискует стать катастрофическим для населения. Такое мнение выразил в эфире местного телеканала "Эспрессо" экс-министр энергетики и угольной промышленности Иван Плачков.

"Я советую многим людям уже сейчас искать друзей, знакомых в сёлах и районных центрах, где есть традиционное отопление на дровах, чтобы зимой была возможность поехать туда хотя бы на несколько недель", — заявил бывший министр.