На Украине дали печальный прогноз на следующий отопительный сезон
Экс-министр Плачков: Отопительный сезон на Украине может обернуться катастрофой
Очередной отопительный сезон на Украине рискует стать катастрофическим для населения. Такое мнение выразил в эфире местного телеканала "Эспрессо" экс-министр энергетики и угольной промышленности Иван Плачков.
"Я советую многим людям уже сейчас искать друзей, знакомых в сёлах и районных центрах, где есть традиционное отопление на дровах, чтобы зимой была возможность поехать туда хотя бы на несколько недель", — заявил бывший министр.
Он считает, что особенно следует подготовиться коммунальщикам: ситуация в украинской энергосистеме сейчас критическая, а зимой страну может ожидать катастрофа.
Ранее Life.ru писал, что днём 1 июня в трёх областях Украины были зафиксированы удары по энергообъектам. Позже сообщалось, что крупнейшая гидроэлектростанция страны — Днепровская ГЭС — находится в "критическом состоянии" после взрывов в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Кроме того, в Минэнерго Незалежной уведомили, что прилёты по энергообъектам фиксировали в нескольких областях. Этот факт подтвердило Минобороны России.
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