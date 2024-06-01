В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного объекта

Промышленное предприятие и линии электропередачи, расположенные в Днепропетровской области, получили повреждения. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Сергей Лысак.

"Повреждены промышленное предприятие и линии электропередачи. В области звучит тревога", — написал Лысак в телеграм-канале, при этом не уточнив, о каком объекте идёт речь.