В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного объекта
Лысак: В Днепропетровской области повреждены промышленное предприятие и ЛЭП
Промышленное предприятие и линии электропередачи, расположенные в Днепропетровской области, получили повреждения. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Сергей Лысак.
"Повреждены промышленное предприятие и линии электропередачи. В области звучит тревога", — написал Лысак в телеграм-канале, при этом не уточнив, о каком объекте идёт речь.
Ранее Life.ru писал, что днём 1 июня в трёх областях Украины, в том числе Днепропетровской, зафиксировали удары по энергообъектам. Также сегодня сообщалось, что крупнейшая гидроэлектростанция Украины — Днепровская ГЭС — находится в "критическом состоянии" после взрывов в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Электроэнергия не вырабатывается. Кроме того, в Минэнерго Незалежной уведомили, что прилёты по энергообъектам фиксировали в нескольких областях. Этот факт подтвердило Минобороны России.
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