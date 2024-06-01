Крупнейшая ГЭС Украины находится в критическом состоянии после ударов по Запорожью

Крупнейшая гидроэлектростанция Украины — Днепровская ГЭС (Днепрогэс) — находится в критическом состоянии после взрывов в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Об этом сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации Иван Фёдоров.