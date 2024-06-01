Крупнейшая ГЭС Украины находится в критическом состоянии после ударов по Запорожью
На Украине рассказали о критическом состоянии Днепровской ГЭС в Запорожье
Вид на Днепрогэс. Обложка © TACC / Сергей Томко
Крупнейшая гидроэлектростанция Украины — Днепровская ГЭС (Днепрогэс) — находится в критическом состоянии после взрывов в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Об этом сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации Иван Фёдоров.
"В данный момент в критическом состоянии находится Днепрогэс", — сказал он в эфире телеканала "Рада".
Напомним, минувшей ночью ВС России нанесли серию ударов, в частности по энергетическим объектам на территории Украины. Так, известно о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье. Позднее полиция перекрыла проезд по Днепрогэс. По словам министра энергетики Германа Галущенко, прилёты по энергообъектам фиксировали в нескольких областях. Этот факт подтвердило Минобороны РФ.