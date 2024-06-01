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Регион
1 июня, 08:00
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На Украине серьёзно повреждены две ТЭС

ДТЭК: На Украине повреждены две тепловые электростанции

На Украине повреждены две тепловые электростанции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladyslav Lehir

На Украине повреждены две тепловые электростанции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladyslav Lehir

На территории Украины минувшей ночью были повреждены две тепловые электростанции. Об этом сообщил энергохолдинг ДТЭК в своём телеграм-канале.

"Серьёзно повреждено оборудование. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки", — сообщают в компании.

Подполье сообщило об ударе по морскому порту Одессы
Подполье сообщило об ударе по морскому порту Одессы

Ранее Life.ru сообщал, что в Винницкой области загорелся объект критической инфраструктуры. Также была информация, что минимум в трёх областях Украины зафиксировали удары по энергообъектам.

Николай Рюмин
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