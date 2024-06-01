На Украине серьёзно повреждены две ТЭС
ДТЭК: На Украине повреждены две тепловые электростанции
На Украине повреждены две тепловые электростанции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladyslav Lehir
На территории Украины минувшей ночью были повреждены две тепловые электростанции. Об этом сообщил энергохолдинг ДТЭК в своём телеграм-канале.
"Серьёзно повреждено оборудование. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки", — сообщают в компании.
Ранее Life.ru сообщал, что в Винницкой области загорелся объект критической инфраструктуры. Также была информация, что минимум в трёх областях Украины зафиксировали удары по энергообъектам.