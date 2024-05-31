Система не выдерживает: По всей Украине 1 июня начнутся веерные отключения света
"Укрэнерго": Веерные отключения света по всей территории Украины пройдут 1 июня
Веерные отключения света по всей Украине пройдут завтра, 1 июня. Об этом сообщает национальная компания "Укрэнерго".
"Завтра, 1 июня, лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут действовать по всей Украине с 18:00 до 23:00", — говорится в сообщении оператора в телеграм-канале.
В компании уточнили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет.
Ранее член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко предупредил, что Украина не сможет отремонтировать все повреждённые объекты энергетики до наступления зимы. Напомним, в середине мая во всех регионах страны ввели аварийные отключения электричества. Причиной называется увеличение дефицита электроэнергии в энергосистеме на фоне похолодания. Ущерб энергетике Украины от взрывов превысил уже 1 миллиард долларов. Больше всего пострадали объекты тепло- и гидрогенерации. Кроме того, повреждены системы передачи электроэнергии и энергообъекты.
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