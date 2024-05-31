Система не выдерживает: По всей Украине 1 июня начнутся веерные отключения света

Веерные отключения света по всей Украине пройдут завтра, 1 июня. Об этом сообщает национальная компания "Укрэнерго".

"Завтра, 1 июня, лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут действовать по всей Украине с 18:00 до 23:00", — говорится в сообщении оператора в телеграм-канале.