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Регион
1 июня, 12:17
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На Украине заявили о критическом повреждении на двух ГЭС

"Укргидроэнерго": На Украине в результате ударов повреждены две ГЭС

На Украине в результате ночных ударов повреждены две гидроэлектростанции. Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидроэнерго". Подчёркивается, что проблемы носят критический характер.

"Энергетические объекты [повреждены] в пяти регионах Украины, под ударом оказались и две гидроэлектростанции", — говорится в сообщении.

На Украине серьёзно повреждены две ТЭС
На Украине серьёзно повреждены две ТЭС

Напомним, минувшей ночью ВС России нанесли серию ударов, в частности по энергетическим объектам на территории Украины. Так, известно о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье. Позднее полиция перекрыла проезд по Днепрогэс. По словам министра энергетики Германа Галущенко, прилёты по энергообъектам фиксировали в нескольких областях. Этот факт подтвердило Минобороны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ZagAlex

Матвей Константинов
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