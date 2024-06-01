На Украине заявили о критическом повреждении на двух ГЭС
"Укргидроэнерго": На Украине в результате ударов повреждены две ГЭС
На Украине в результате ночных ударов повреждены две гидроэлектростанции. Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидроэнерго". Подчёркивается, что проблемы носят критический характер.
"Энергетические объекты [повреждены] в пяти регионах Украины, под ударом оказались и две гидроэлектростанции", — говорится в сообщении.
Напомним, минувшей ночью ВС России нанесли серию ударов, в частности по энергетическим объектам на территории Украины. Так, известно о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье. Позднее полиция перекрыла проезд по Днепрогэс. По словам министра энергетики Германа Галущенко, прилёты по энергообъектам фиксировали в нескольких областях. Этот факт подтвердило Минобороны.
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