В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы, сообщил назначенный Киевом глава городской администрации Роман Мрочко. Подробности не приводятся, известно, что в подконтрольной ВСУ части области не объявлялась воздушная тревога.

"В Херсоне взрывы", — написал чиновник в одной из социальных сетей.