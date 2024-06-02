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Регион
2 июня, 06:18

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы, сообщил назначенный Киевом глава городской администрации Роман Мрочко. Подробности не приводятся, известно, что в подконтрольной ВСУ части области не объявлялась воздушная тревога.

"В Херсоне взрывы", — написал чиновник в одной из социальных сетей.

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Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске. Причины и последствия неизвестны. Воздушная тревога в области была объявлена только после сообщений о хлопках.

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Shutterstock / FOTODOM / RONEDYA

Матвей Константинов
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