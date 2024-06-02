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Регион
2 июня, 11:23

Украинские СМИ сообщили о диверсии под Одессой

"Страна.ua": В Одесской области на железной дороге произошла очередная диверсия

Украинские СМИ сообщают о диверсии на железнодорожных путях в Одесской области. По данным издания "Страна.ua", инцидент произошёл в пятницу, 31 мая.

"Сотрудниками железнодорожной станции Одесса-Восточная во время проверки железнодорожного полотна были обнаружены металлические предметы, которые установили на рельсы, чтобы поезд сошёл с рельсов", — пишет издание.

Уточняется, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье о диверсии. Личности причастных к произошедшему пока не установили. Как отмечают журналисты, в последнее время в Одесской области фиксируется много случаев поджогов релейных шкафов.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Крыму ФСБ предотвратила серию террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры. Завербованные Киевом вели сбор и передачу данных о позициях российских войск, а также добывали информацию о средствах, обеспечивающих охрану Крымского моста. Кроме того, злоумышленники готовили атаки и диверсии на железной дороге в разных частях полуострова.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Taras Valerievich

Дарья Нарыкова
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