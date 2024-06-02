Украинские СМИ сообщили о диверсии под Одессой

Украинские СМИ сообщают о диверсии на железнодорожных путях в Одесской области. По данным издания "Страна.ua", инцидент произошёл в пятницу, 31 мая.

"Сотрудниками железнодорожной станции Одесса-Восточная во время проверки железнодорожного полотна были обнаружены металлические предметы, которые установили на рельсы, чтобы поезд сошёл с рельсов", — пишет издание.

Уточняется, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье о диверсии. Личности причастных к произошедшему пока не установили. Как отмечают журналисты, в последнее время в Одесской области фиксируется много случаев поджогов релейных шкафов.