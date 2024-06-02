Украинские СМИ сообщили о диверсии под Одессой
"Страна.ua": В Одесской области на железной дороге произошла очередная диверсия
Украинские СМИ сообщают о диверсии на железнодорожных путях в Одесской области. По данным издания "Страна.ua", инцидент произошёл в пятницу, 31 мая.
"Сотрудниками железнодорожной станции Одесса-Восточная во время проверки железнодорожного полотна были обнаружены металлические предметы, которые установили на рельсы, чтобы поезд сошёл с рельсов", — пишет издание.
Уточняется, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье о диверсии. Личности причастных к произошедшему пока не установили. Как отмечают журналисты, в последнее время в Одесской области фиксируется много случаев поджогов релейных шкафов.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Крыму ФСБ предотвратила серию террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры. Завербованные Киевом вели сбор и передачу данных о позициях российских войск, а также добывали информацию о средствах, обеспечивающих охрану Крымского моста. Кроме того, злоумышленники готовили атаки и диверсии на железной дороге в разных частях полуострова.
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