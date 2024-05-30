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Регион
30 мая, 08:24

Подрыв украинского агента на своей же бомбе помог раскрыть целую серию терактов в Крыму

ФСБ накрыла диверсантов, готовивших серию терактов на ж/д объектах в Крыму

В Крыму предотвратили серию террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ.

"ФСБ предотвращена серия диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта в Республике Крым, запланированных украинскими спецслужбами. Для осуществления терактов Главным управлением разведки Министерства обороны Украины подобраны и завербованы пять жителей Крыма, являющихся сторонниками киевского режима", — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Завербованные последователи политики Украины вели сбор и передачу данных о позициях российских войск, объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, а также информацию о средствах, обеспечивающих охрану Крымского моста, подготовке арсеналов и перемещению взрывных устройств.

Они готовили теракты и диверсии на железной дороге в разных частях Крымского полуострова, чтобы вызвать коллапс в графиках движения поездов, в том числе со снабжением для ВС РФ.

Возглавлял группировку россиянин 1970 года рождения, однако он погиб из-за внезапной детонации самодельного взрывного устройства (СВУ), пока вытаскивал его из схрона в Крыму. Остальные члены диверсионного отряда были арестованы, сейчас они дают показания силовикам.

"В местах проживания диверсантов обнаружены четыре СВУ, состоящие из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества C4, каждое массой около одного килограмма, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемёт Дегтярёва, патроны различного калибра и составные части оружия, а также средства связи, подтверждающие их контакты со спецслужбами Украины", — рассказали представители ФСБ.

Против задержанных были возбуждены уголовные дела о подготовке к теракту и о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Все они сознались в содеянном и активно помогают следствию.

По словам одного из диверсантов, куратор прислал координаты места, где украинские спецслужбы собирались устроить взрыв. Необходимо было подсунуть взрывной заряд под рельс и подорвать его, чтобы проезжающий мимо поезд остановился, после чего планировалось нанесение ракетного удара. Версии остальных злоумышленников совпали с его показаниями. Они также упомянули, что теракты собирались устроить в нескольких районах Крыма.

Генерал ФСБ сообщил о росте активности украинских спецслужб у границы с Россией
Генерал ФСБ сообщил о росте активности украинских спецслужб у границы с Россией

Ранее ФСБ задержала двоих завербованных украинскими спецслужбами жителей Мариуполя. Во время допроса они рассказали, что их задача состояла в сборе данных о местах дислокации российских силовых структур, которую затем передавали в распоряжение противника.

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ЦОС ФСБ

Владимир Озеров
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