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Регион
23 мая, 06:52

ФСБ раскрыла в Мариуполе двух украинских шпионов с особым заданием

ФСБ задержала двух жителей Мариуполя, работавших на украинские спецслужбы

Два жителя Мариуполя были задержаны сотрудниками ФСБ за шпионаж в пользу Украины. На допросе они рассказали о своём задании — это сбор информации о местах дислокации российских силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Донецкой Народной Республике.

ФСБ задержала двух шпионов Украины в Мариуполе. Видео © УФСБ по ДНР

"Установлено, что задержанные собирали информацию о местах расположения подразделений МВД по ДНР и Росгвардии в г. Мариуполе и передавали её украинским спецслужбам по специальным каналам связи", — говорится в сообщении.

Представители ведомства отметили, что подозреваемые признали свою вину и сейчас оказывают содействие следствию по поиску новых граждан, работающих на украинские спецслужбы. В отношении подозреваемых были возбуждены два уголовных дела по статье 276 Уголовного кодекса РФ "Шпионаж".

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Ранее в Забайкалье россиянка получила 12 лет тюремного заключения за передачу Украине информации о российских войсках и их перемещениях в регионе. Её обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ "Государственная измена".

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УФСБ по ДНР

Владимир Озеров
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