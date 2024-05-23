ФСБ раскрыла в Мариуполе двух украинских шпионов с особым заданием

Два жителя Мариуполя были задержаны сотрудниками ФСБ за шпионаж в пользу Украины. На допросе они рассказали о своём задании — это сбор информации о местах дислокации российских силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Донецкой Народной Республике.

ФСБ задержала двух шпионов Украины в Мариуполе. Видео © УФСБ по ДНР

"Установлено, что задержанные собирали информацию о местах расположения подразделений МВД по ДНР и Росгвардии в г. Мариуполе и передавали её украинским спецслужбам по специальным каналам связи", — говорится в сообщении.

Представители ведомства отметили, что подозреваемые признали свою вину и сейчас оказывают содействие следствию по поиску новых граждан, работающих на украинские спецслужбы. В отношении подозреваемых были возбуждены два уголовных дела по статье 276 Уголовного кодекса РФ "Шпионаж".