ФСБ пресекла в ЛНР попытки сотрудничества граждан Украины с разведкой

В Луганской Народной Республике (ЛНР) сотрудники Федеральной службы безопасности помешали сотрудничеству украинцев с разведкой Незалежной. Об этом во вторник, 21 мая, заявили в подразделении Управления ФСБ по Западному военному округу.

"Пресечены попытки сотрудничества граждан Украины с органами украинской разведки, которые осуществляли по их заданию сбор сведений о местонахождении подразделений ВС РФ, участвующих в проведении спецоперации, а также иных мероприятий войсковой активности частей и соединений 20-й общевойсковой армии", — приводит заявление ведомства ТАСС.

По данным ФСБ, речь идёт о трёх украинцах: Губаре Н.С., Дарниченко Н.Н. и Лыбе В.С. Им объявлены предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по уголовной статье "Шпионаж".