Генерал ФСБ сообщил о росте активности украинских спецслужб у границы с Россией
ФСБ: Украинские спецслужбы наращивают разведывательную активность у границ РФ
Украинские спецслужбы наращивают разведдеятельность у границ России, причём делают это при содействии Запада. Об этом заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность", — сообщил Кулишов в интервью РИА "Новости".
Также Кулишов сообщил, что за прошлый год пограничники пресекли более 5,5 тысячи попыток проникновения в Россию лиц, связанных с международными террористами, экстремистами, а также спецслужбами и вооружёнными формированиями Украины. По словам генерала, этот показатель втрое превышает данные за 2022 год. Также Кулишов рассказал, что с начала СВО российские пограничники совместно с военными пресекли 29 попыток прорыва украинских диверсантов.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine