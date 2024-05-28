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Опубликовано 28 мая 2024, 02:44
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Генерал ФСБ сообщил о росте активности украинских спецслужб у границы с Россией

ФСБ: Украинские спецслужбы наращивают разведывательную активность у границ РФ

Украинские спецслужбы наращивают разведдеятельность у границ России, причём делают это при содействии Запада. Об этом заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

"При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность", — сообщил Кулишов в интервью РИА "Новости".

Названо число попыток прорыва украинских ДРГ в Россию с начала СВО
Названо число попыток прорыва украинских ДРГ в Россию с начала СВО

Также Кулишов сообщил, что за прошлый год пограничники пресекли более 5,5 тысячи попыток проникновения в Россию лиц, связанных с международными террористами, экстремистами, а также спецслужбами и вооружёнными формированиями Украины. По словам генерала, этот показатель втрое превышает данные за 2022 год. Также Кулишов рассказал, что с начала СВО российские пограничники совместно с военными пресекли 29 попыток прорыва украинских диверсантов.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Соловьёв
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