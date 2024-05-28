Названо число попыток прорыва украинских ДРГ в Россию с начала СВО
Глава погранслужбы ФСБ Кулишов: С начала СВО сорвано 29 попыток прорыва ДРГ в РФ
С начала специальной военной операции (СВО) российские пограничники совместно с военными пресекли 29 попыток прорыва вооружённых формирований Украины (ВФУ) и диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
"Всего с начала СВО на Брянском, Курском, Белгородском и Крымском направлениях пограничными органами совместно с группировкой войск "Север" ВС РФ пресечено 29 таких попыток", — приводит его слова РИА "Новости".
Наибольшая активность со стороны диверсантов отмечалась во время предвыборной президентской кампании в России, однако все попытки прорыва были пресечены, а противник понёс значительные потери в живой силе и технике.
Напомним, 28 мая в России отмечается День пограничника. Президент РФ Владимир Путин уже поздравил с праздником личный состав и ветеранов, а также гражданский персонал Пограничной службы ФСБ РФ.
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