Путин: Организаторы террористических рейдов на территорию России просчитались

Президент РФ Владимир Путин в своём видеопоздравлении по случаю Дня пограничника заявил, что организаторы террористических актов на территорию нашей страны просчитались. Российский лидер подчеркнул, что диверсантов ждёт суровый отпор.

Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Во многом благодаря решимости пограничников были сорваны неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наёмников, предателей и диверсионных групп противника. Те, кто планировал эти террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жёсткий и суровый отпор", — сообщил Путин.

Глава государства выразил уверенность в том, что пограничники и впредь будут действовать так же смело и твёрдо в решении задач СВО, опираясь при этом на поддержку людей, которые видят в них своих надёжных защитников.