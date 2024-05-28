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Опубликовано 27 мая 2024, 22:04

Путин: Организаторы террористических рейдов на территорию России просчитались

Президент РФ Владимир Путин в своём видеопоздравлении по случаю Дня пограничника заявил, что организаторы террористических актов на территорию нашей страны просчитались. Российский лидер подчеркнул, что диверсантов ждёт суровый отпор.

Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Во многом благодаря решимости пограничников были сорваны неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наёмников, предателей и диверсионных групп противника. Те, кто планировал эти террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жёсткий и суровый отпор", — сообщил Путин.

Глава государства выразил уверенность в том, что пограничники и впредь будут действовать так же смело и твёрдо в решении задач СВО, опираясь при этом на поддержку людей, которые видят в них своих надёжных защитников.

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Ранее Life.ru писал, что Путин поздравил личный состав и ветеранов, а также гражданский персонал Пограничной службы ФСБ РФ с Днём пограничника. Праздник отмечается ежегодно 28 мая.

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Life.ru / Павел Баранов

Алексей Соловьёв
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