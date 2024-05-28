ФСБ: В РФ за год не пустили 5,5 тысячи человек, связанных с террористами и ВФУ

В 2023 году было пресечено более 5,5 тысячи попыток проникновения в Россию лиц, связанных с международными террористами, экстремистами, а также спецслужбами и вооружёнными формированиями Украины (ВФУ). Об этом сообщил в беседе с РИА "Новости" заместитель директора – руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

"С увеличением пассажиропотока фиксируется рост количества выявленных лиц с признаками причастности к международным террористическим и экстремистским организациям, а также спецслужбам и вооружённым формированиям Украины", — рассказал собеседник информагентства.

По его словам, все эти 5,5 тысячи попыток проникнуть в Россию были пресечены пограничниками как на пунктах пропуска, так и непосредственно на границе. Также Кулишов отметил, что этот показатель за 2023 год втрое превышает данные за 2022-й.