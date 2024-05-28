ФСБ: В РФ за год не пустили 5,5 тысячи человек, связанных с террористами и ВФУ
В 2023 году было пресечено более 5,5 тысячи попыток проникновения в Россию лиц, связанных с международными террористами, экстремистами, а также спецслужбами и вооружёнными формированиями Украины (ВФУ). Об этом сообщил в беседе с РИА "Новости" заместитель директора – руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"С увеличением пассажиропотока фиксируется рост количества выявленных лиц с признаками причастности к международным террористическим и экстремистским организациям, а также спецслужбам и вооружённым формированиям Украины", — рассказал собеседник информагентства.
По его словам, все эти 5,5 тысячи попыток проникнуть в Россию были пресечены пограничниками как на пунктах пропуска, так и непосредственно на границе. Также Кулишов отметил, что этот показатель за 2023 год втрое превышает данные за 2022-й.
Кулишов добавил, что всего в Россию в прошлом году не пустили 126 тысяч человек. Генерал подчеркнул, что из них 10 тысяч лиц были пойманы на предоставлении заведомо ложных сведений о себе.
Ранее Life.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поздравил всех причастных с Днём пограничника, который отмечается ежегодно 28 мая. В своей речи глава государства подчеркнул, что организаторы террористических рейдов на территорию России просчитались.
ТАСС / Пётр Ковалёв