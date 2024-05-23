Террорист подорвался при закладке взрывчатки на железной дороге в Крыму

Террорист подорвался при попытке закладки взрывчатки на железной дороге в Кировском районе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Все группы, которые у нас совершили теракты, задержаны без исключения, все раскрыты. И последний подорвался в Кировском районе. Закономерный результат. Или тюрьма, или смерть", — отметил Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24".

Он не уточнил, когда произошёл инцидент.