Террорист подорвался при закладке взрывчатки на железной дороге в Крыму
Террорист подорвался при попытке закладки взрывчатки на железной дороге в Кировском районе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
"Все группы, которые у нас совершили теракты, задержаны без исключения, все раскрыты. И последний подорвался в Кировском районе. Закономерный результат. Или тюрьма, или смерть", — отметил Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24".
Он не уточнил, когда произошёл инцидент.
А 16 мая стало известно, что в Крыму был предотвращён теракт на железной дороге. Его готовили двое российских граждан, завербованных украинской военной разведкой. Они собирались заложить взрывчатку под ж/д полотно неподалёку от села Октябрьское Ленинского района. Аксёнов тогда искренне поблагодарил сотрудников спецслужб за предотвращение атаки.