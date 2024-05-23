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Регион
23 мая, 12:29

Террорист подорвался при закладке взрывчатки на железной дороге в Крыму

Террорист подорвался при попытке закладки взрывчатки на железной дороге в Кировском районе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Все группы, которые у нас совершили теракты, задержаны без исключения, все раскрыты. И последний подорвался в Кировском районе. Закономерный результат. Или тюрьма, или смерть", — отметил Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24".

Он не уточнил, когда произошёл инцидент.

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А 16 мая стало известно, что в Крыму был предотвращён теракт на железной дороге. Его готовили двое российских граждан, завербованных украинской военной разведкой. Они собирались заложить взрывчатку под ж/д полотно неподалёку от села Октябрьское Ленинского района. Аксёнов тогда искренне поблагодарил сотрудников спецслужб за предотвращение атаки.

Обложка ©

Freepik.com/ilovehz

Александра Вишнякова
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