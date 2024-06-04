"Их будут сбивать": Дипломат открыл Западу глаза на печальные перспективы F-16 в украинском небе
Дипломат Гаврилов: Запад предупреждён о планах России уничтожать F-16
Союзники Украины получили от России предупреждение в связи со скорыми поставками киевскому режиму американских истребителей F-16. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Дипломат напомнил зарубежным коллегам, что Москва рассматривает скорое появление у ВСУ Fighting Falcon и с точки зрения ядерной безопасности, так как боевые самолёты этого типа способны нести тактическое оружие массового поражения.
"Это очень серьёзный вопрос. Об этом "непартнёров" предупредили. Тем не менее они настаивают, в частности в Нидерландах, что разрешают использовать F-16 на территории России. Их будут сбивать", — указал глава делегации в разговоре с "Известями".
Первая группа украинских лётчиков уже завершила обучение управлению F-16 в штате Аризона. Осталось дождаться самих самолётов, которые Дания обещала поставить к середине июня. Также Копенгаген разрешил пилотам истребителей наносить ракетно-бомбовые удары по территории России.