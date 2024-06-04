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Регион
4 июня, 00:47

"Их будут сбивать": Дипломат открыл Западу глаза на печальные перспективы F-16 в украинском небе

Дипломат Гаврилов: Запад предупреждён о планах России уничтожать F-16

Союзники Украины получили от России предупреждение в связи со скорыми поставками киевскому режиму американских истребителей F-16. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дипломат напомнил зарубежным коллегам, что Москва рассматривает скорое появление у ВСУ Fighting Falcon и с точки зрения ядерной безопасности, так как боевые самолёты этого типа способны нести тактическое оружие массового поражения.

"Это очень серьёзный вопрос. Об этом "непартнёров" предупредили. Тем не менее они настаивают, в частности в Нидерландах, что разрешают использовать F-16 на территории России. Их будут сбивать", — указал глава делегации в разговоре с "Известями".

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Первая группа украинских лётчиков уже завершила обучение управлению F-16 в штате Аризона. Осталось дождаться самих самолётов, которые Дания обещала поставить к середине июня. Также Копенгаген разрешил пилотам истребителей наносить ракетно-бомбовые удары по территории России.

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Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
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