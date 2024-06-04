"Их будут сбивать": Дипломат открыл Западу глаза на печальные перспективы F-16 в украинском небе

Союзники Украины получили от России предупреждение в связи со скорыми поставками киевскому режиму американских истребителей F-16. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дипломат напомнил зарубежным коллегам, что Москва рассматривает скорое появление у ВСУ Fighting Falcon и с точки зрения ядерной безопасности, так как боевые самолёты этого типа способны нести тактическое оружие массового поражения.