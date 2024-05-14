Дания пообещала поставить Украине истребители F-16 в течение месяца
Премьер-министр Дании: Истребители F-16 прибудут на Украину в течение месяца
Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Американские истребители F-16, обещанные Киеву Копенгагеном, прибудут на территорию Незалежной в течение месяца. Такое заявление сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции в Стокгольме.
"Говоря о нашей коалиции по F-16, первые истребители от Дании поднимутся в небо в течение месяца", — сообщила премьер-министр.
Напомним, что союзники Украины в лице Дании, Нидерландов, Норвегии и Бельгии согласились передать ВСУ истребители F-16 ещё в августе 2023 года. Впрочем, самолётами оказалось некому управлять. Даже если летательные аппараты доберутся до зоны СВО, жить им останется около суток, уверены эксперты. Именно поэтому никакого влияния на ситуацию на поле боя американские Fighting Falcon не окажут.