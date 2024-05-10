Украинский генерал заявил о давлении США на страны ЕС из-за F-16 Генерал ВСУ Романенко: США заставляют союзников в ЕС отодвигать поставки F-16 10 мая, 16:44 США заставляют союзников в ЕС отодвигать поставки F-16. Обложка © Zuma / TASS

США заставляют союзников в Европе отодвигать сроки поставок на Украину американских истребителей F-16, хотя публично озвучиваются громкие лозунги о необходимости помогать Киеву. Об этом рассказал бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире интернет-канала "Фабрика новостей".

"Американцы заявили, что они не видят оснований для внесения изменений по этому поводу, но это с одной стороны, а с другой — те же американцы давят на европейских союзников, чтобы те отодвигали срок передачи F-16", — поделился он.

По его убеждению, поставки самолётов вполне можно было начать в конце 2023 года, однако Вашингтон прогнул под себя Бельгию, Данию и Норвегию, заставив отсрочить отправку техники на середину лета, а затем на осень.

Авторы Татьяна Миссуми