Украинский генерал заявил о давлении США на страны ЕС из-за F-16
Генерал ВСУ Романенко: США заставляют союзников в ЕС отодвигать поставки F-16
США заставляют союзников в ЕС отодвигать поставки F-16. Обложка © Zuma / TASS
США заставляют союзников в Европе отодвигать сроки поставок на Украину американских истребителей F-16, хотя публично озвучиваются громкие лозунги о необходимости помогать Киеву. Об этом рассказал бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире интернет-канала "Фабрика новостей".
"Американцы заявили, что они не видят оснований для внесения изменений по этому поводу, но это с одной стороны, а с другой — те же американцы давят на европейских союзников, чтобы те отодвигали срок передачи F-16", — поделился он.
По его убеждению, поставки самолётов вполне можно было начать в конце 2023 года, однако Вашингтон прогнул под себя Бельгию, Данию и Норвегию, заставив отсрочить отправку техники на середину лета, а затем на осень.
Напомним, Запад пообещал поставить Украине 45 истребителей F-16. Первые самолёты должны были появиться у Киева сразу после Пасхи. Однако теперь сроки сдвинуты на несколько месяцев. Причём в Белом доме убеждены, что у Незалежной попросту не хватит пилотов, чтобы управлять самолётами.