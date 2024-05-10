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Украинский генерал заявил о давлении США на страны ЕС из-за F-16

Генерал ВСУ Романенко: США заставляют союзников в ЕС отодвигать поставки F-16

10 мая, 16:44
США заставляют союзников в ЕС отодвигать поставки F-16. Обложка © Zuma / TASS

США заставляют союзников в ЕС отодвигать поставки F-16. Обложка © Zuma / TASS

США заставляют союзников в Европе отодвигать сроки поставок на Украину американских истребителей F-16, хотя публично озвучиваются громкие лозунги о необходимости помогать Киеву. Об этом рассказал бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире интернет-канала "Фабрика новостей".

"Американцы заявили, что они не видят оснований для внесения изменений по этому поводу, но это с одной стороны, а с другой — те же американцы давят на европейских союзников, чтобы те отодвигали срок передачи F-16", — поделился он.

По его убеждению, поставки самолётов вполне можно было начать в конце 2023 года, однако Вашингтон прогнул под себя Бельгию, Данию и Норвегию, заставив отсрочить отправку техники на середину лета, а затем на осень.

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Напомним, Запад пообещал поставить Украине 45 истребителей F-16. Первые самолёты должны были появиться у Киева сразу после Пасхи. Однако теперь сроки сдвинуты на несколько месяцев. Причём в Белом доме убеждены, что у Незалежной попросту не хватит пилотов, чтобы управлять самолётами.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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