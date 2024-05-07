Уже скоро: В Раде раскрыли, когда первые истребители F-16 могут появиться на Украине
Депутат Гончаренко*: Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июле
Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Первые истребители F-16, которые западные страны обещали передать Киеву, могут появиться на Украине уже в июле. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"Первые же самолёты F-16 будут на Украине уже в июле", — написал он в соцсетях.
При этом парламентарий добавил, что есть информация о том, что выпуск первых украинских пилотов на этих самолётах планируется к концу мая.
Напомним, некоторые страны Запада пообещали поставить Украине 45 истребителей F-16. Как сообщалось ранее, первые самолёты должны появиться у Киева сразу после Пасхи. Причём в Белом доме признавали, что у Киева попросту не хватит пилотов, чтобы управлять самолётами. Те же, кто прошёл обучение, начнут прибывать в страну вместе с самолётами. А Франция даже решила переоборудовать свои авиабомбы под истребители F-16 для Украины.
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.