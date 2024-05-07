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7 мая, 06:25

Уже скоро: В Раде раскрыли, когда первые истребители F-16 могут появиться на Украине

Депутат Гончаренко*: Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июле

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Первые истребители F-16, которые западные страны обещали передать Киеву, могут появиться на Украине уже в июле. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

"Первые же самолёты F-16 будут на Украине уже в июле", — написал он в соцсетях.

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При этом парламентарий добавил, что есть информация о том, что выпуск первых украинских пилотов на этих самолётах планируется к концу мая.

Напомним, некоторые страны Запада пообещали поставить Украине 45 истребителей F-16. Как сообщалось ранее, первые самолёты должны появиться у Киева сразу после Пасхи. Причём в Белом доме признавали, что у Киева попросту не хватит пилотов, чтобы управлять самолётами. Те же, кто прошёл обучение, начнут прибывать в страну вместе с самолётами. А Франция даже решила переоборудовать свои авиабомбы под истребители F-16 для Украины.

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* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Иван Косицын
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