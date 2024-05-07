Уже скоро: В Раде раскрыли, когда первые истребители F-16 могут появиться на Украине

Первые истребители F-16, которые западные страны обещали передать Киеву, могут появиться на Украине уже в июле. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

"Первые же самолёты F-16 будут на Украине уже в июле", — написал он в соцсетях.

При этом парламентарий добавил, что есть информация о том, что выпуск первых украинских пилотов на этих самолётах планируется к концу мая.