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6 мая, 15:32

Россия будет рассматривать переданные ВСУ F-16 как носителей ядерного оружия

МИД РФ: Россия будет рассматривать переданные ВСУ F-16 как носителей ЯО

Российская сторона намерены воспринимать появляющиеся на Украине западные истребители F-16 как носителей ядерного оружия. Об этом говорится в официальном комментарии МИД РФ, который появился на сайте ведомства в понедельник, 6 мая.

Дипломаты разъясняют, что Москва не может игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения. Более того, самолёты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых совместных ядерных миссиях Североатлантического альянса.

"Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолёты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию", — сообщили на Смоленской площади.

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Напомним, некоторые страны Запада пообещали поставить Украине 45 истребителей F-16. Первые самолёты должны появиться у Киева сразу после Пасхи. И хотя в Белом доме признавали, что у ВСУ попросту не хватит пилотов, чтобы управлять самолётами, поставки всё равно состоялись. А Франция даже решила переоборудовать свои авиабомбы под истребители F-16 для Украины.

Обложка ©

EPA / BO AMSTRUP DENMARK OUT

Марина Калегина
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