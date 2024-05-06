Россия будет рассматривать переданные ВСУ F-16 как носителей ядерного оружия
МИД РФ: Россия будет рассматривать переданные ВСУ F-16 как носителей ЯО
Российская сторона намерены воспринимать появляющиеся на Украине западные истребители F-16 как носителей ядерного оружия. Об этом говорится в официальном комментарии МИД РФ, который появился на сайте ведомства в понедельник, 6 мая.
Дипломаты разъясняют, что Москва не может игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения. Более того, самолёты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых совместных ядерных миссиях Североатлантического альянса.
"Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолёты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию", — сообщили на Смоленской площади.
Напомним, некоторые страны Запада пообещали поставить Украине 45 истребителей F-16. Первые самолёты должны появиться у Киева сразу после Пасхи. И хотя в Белом доме признавали, что у ВСУ попросту не хватит пилотов, чтобы управлять самолётами, поставки всё равно состоялись. А Франция даже решила переоборудовать свои авиабомбы под истребители F-16 для Украины.
EPA / BO AMSTRUP DENMARK OUT