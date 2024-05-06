Россия будет рассматривать переданные ВСУ F-16 как носителей ядерного оружия

Российская сторона намерены воспринимать появляющиеся на Украине западные истребители F-16 как носителей ядерного оружия. Об этом говорится в официальном комментарии МИД РФ, который появился на сайте ведомства в понедельник, 6 мая.

Дипломаты разъясняют, что Москва не может игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения. Более того, самолёты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых совместных ядерных миссиях Североатлантического альянса.