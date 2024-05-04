Франция подстроит свои авиабомбы под истребители F-16 для Украины LCI: Франция хочет адаптировать авиабомбы AASM Hammer под обещанные Киеву F-16 4 мая, 11:36 Истребитель F-16. Обложка © Zuma\TASS

Американские истребители F-16, которые Запад планирует поставить Украине, могут оснастить французскими высокоточными авиабомбами AASM Hammer. Об этом в эфире канала LCI заявил депутат парламента Франции, председатель комиссии по вопросам обороны и вооружённых сил Томас Гасиллуд.

"Проводится значительная работа по адаптации бомб AASM Hammer к самолётам F-16, которые будут доставлены на Украину", — подчеркнул он.

Эти авиабомбы имеют дальность поражения в 70 километров. Последняя их модификация представляет собой модернизацию ранее производимых во Франции обычных авиационных неуправляемых снарядов. При этом ВСУ уже применяют AASM, пытаясь приспособить под них советские Су-27.

Авторы Татьяна Миссуми