Франция подстроит свои авиабомбы под истребители F-16 для Украины
LCI: Франция хочет адаптировать авиабомбы AASM Hammer под обещанные Киеву F-16
Истребитель F-16. Обложка © Zuma\TASS
Американские истребители F-16, которые Запад планирует поставить Украине, могут оснастить французскими высокоточными авиабомбами AASM Hammer. Об этом в эфире канала LCI заявил депутат парламента Франции, председатель комиссии по вопросам обороны и вооружённых сил Томас Гасиллуд.
"Проводится значительная работа по адаптации бомб AASM Hammer к самолётам F-16, которые будут доставлены на Украину", — подчеркнул он.
Эти авиабомбы имеют дальность поражения в 70 километров. Последняя их модификация представляет собой модернизацию ранее производимых во Франции обычных авиационных неуправляемых снарядов. При этом ВСУ уже применяют AASM, пытаясь приспособить под них советские Су-27.
Напомним, ряд западных стран пообещал поставить Украине 45 американских истребителей F-16. Сообщалось, что первые шесть самолётов якобы должны прибыть в Киев к лету или сразу после Пасхи. Между тем в Белом доме беспокоятся, что у Киева попросту не хватит пилотов, чтобы управлять самолётами.