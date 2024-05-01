В Киеве согласились принять даже сломанные истребители F-16

По его словам, даже те самолёты, которые не могут полноценно выполнять боевые задачи, станут отличными "донорами".

"Конечно, из одной единицы техники можно сразу произвести замену, например, на пяти образцах. Однако всё зависит от сложности поломок и в каком состоянии будут донорские истребители", — сказал Евлаш украинскому изданию "Новости Live", добавив, что это касается и других образцов западной техники.