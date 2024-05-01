В Киеве согласились принять даже сломанные истребители F-16
Представитель ВСУ Евлаш: Киеву нужны неисправные истребители F-16 для запчастей
Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Вооружённые силы Украины (ВСУ) нуждаются даже в неисправных истребителях F-16. Такие самолёты могут пригодиться из-за запчастей, заявил представитель воздушных сил украинских войск Илья Евлаш.
По его словам, даже те самолёты, которые не могут полноценно выполнять боевые задачи, станут отличными "донорами".
"Конечно, из одной единицы техники можно сразу произвести замену, например, на пяти образцах. Однако всё зависит от сложности поломок и в каком состоянии будут донорские истребители", — сказал Евлаш украинскому изданию "Новости Live", добавив, что это касается и других образцов западной техники.
Напомним, ряд западных стран пообещал поставить Украине 45 истребителей F-16. Сообщалось, что первые шесть самолётов якобы должны прибыть в Киев к лету. Позже представитель ВСУ сообщил, что первые истребители могут появиться на Украине уже после Пасхи. Между тем в Белом доме признали, что у Киева попросту не хватит пилотов, чтобы управлять самолётами.