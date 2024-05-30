Лавров назвал переброску самолётов F-16 на Украину сигналом НАТО в ядерной сфере
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Москва воспримет поставку истребителей F-16 Киеву как осознанный сигнал НАТО в ядерной сфере, однако эти самолёты, как и любое другое западное вооружение ВСУ, будут уничтожаться Российской армией. Сам факт их переброски не внесёт изменений в картину на фронте. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере. Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на всё", — подчеркнул дипломат.
Российский министр тем не менее считает, что боевые истребители F-16 под управлением наёмников или украинских лётчиков не внесут никаких изменений в расклад сил на поле боя.
"Эти самолёты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемых странами НАТО на Украину", — утверждает министр.
Глава МИД надеется, что российско-белорусские учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия помогут остудить пыл западных политиков.
Украинское командование ждёт американских F-16, лелея надежду на то, что именно они станут спасением для ВСУ в этой непростой ситуации. Бельгия уже пообещала Киеву поставить 30 единиц такого вооружения. Украинские пилоты, не теряя времени зря, уже тренируются управлять истребителями. Однако в США считают, что их самолёты будут падать один за другим, так как они станут целью № 1 для ВС РФ из-за того, что F-16 могут быть дополнительно оснащены, чтобы переносить ядерное оружие. Эти истребители действительно могут нести даже ядерные бомбы B61-12 мощностью до 170 килотонн, что, к слову, вдвое больше, чем при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.