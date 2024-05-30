Лавров назвал переброску самолётов F-16 на Украину сигналом НАТО в ядерной сфере

Москва воспримет поставку истребителей F-16 Киеву как осознанный сигнал НАТО в ядерной сфере, однако эти самолёты, как и любое другое западное вооружение ВСУ, будут уничтожаться Российской армией. Сам факт их переброски не внесёт изменений в картину на фронте. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере. Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на всё", — подчеркнул дипломат.

Российский министр тем не менее считает, что боевые истребители F-16 под управлением наёмников или украинских лётчиков не внесут никаких изменений в расклад сил на поле боя.

"Эти самолёты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемых странами НАТО на Украину", — утверждает министр.