"Их будут сбивать и взрывать": В США предопределили печальную судьбу F-16 на Украине
Скотт Риттер: Российские войска запросто разберутся с F-16 на Украине
Для российских военных не составит труда уничтожить поставленные Украине истребители F-16. Самолёты станут целью № 1, так как Россия не допустит использования летательных аппаратов для развязывания более масштабного ядерного конфликта, заявил ветеран морской пехоты США Скотт Риттер.
Так военный аналитик прокомментировал заявление МИД РФ о том, что Fighting Falcon будут восприниматься Москвой как носители ядерного оружия. Отставной офицер счёл это дипломатическое предупреждение политической акцией, нацеленной на вразумление НАТО. По словам Риттера, украинские F-16 не смогут нести ЯО, но Россия всё равно намерена быстро расправиться с этой угрозой.
"Я думаю, что в конце концов ВС РФ просто разберутся с этими F-16, используя самые обычные военно-технические средства. Их будут сбивать, взрывать, но Россия не допустит, чтобы эти самолёты стали "спусковым крючком" для потенциального более широкого ядерного конфликта", — заключил Риттер в беседе с РИА "Новости".
Напомним, что власти Дании пообещали отправить истребители на Украину в течение месяца. Бельгия тоже собирается начать поставки до 2024 года. В МИД РФ подчеркнули, что американские самолёты будут рассматриваться Россией как носители ядерного оружия, а действия НАТО — как целенаправленная провокация.