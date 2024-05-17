"Их будут сбивать и взрывать": В США предопределили печальную судьбу F-16 на Украине

Для российских военных не составит труда уничтожить поставленные Украине истребители F-16. Самолёты станут целью № 1, так как Россия не допустит использования летательных аппаратов для развязывания более масштабного ядерного конфликта, заявил ветеран морской пехоты США Скотт Риттер.

Так военный аналитик прокомментировал заявление МИД РФ о том, что Fighting Falcon будут восприниматься Москвой как носители ядерного оружия. Отставной офицер счёл это дипломатическое предупреждение политической акцией, нацеленной на вразумление НАТО. По словам Риттера, украинские F-16 не смогут нести ЯО, но Россия всё равно намерена быстро расправиться с этой угрозой.