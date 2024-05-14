Игры Украины с американскими истребителями F-16, которые могут быть переданы Незалежной в ближайшее время, сильно ей аукнутся. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Все игры киевских преступников — до поры до времени и сильно им аукнутся. Особенно они чувствительны, когда речь идёт о сохранности их собственной шкуры", — сказал он в беседе с РИА "Новости".