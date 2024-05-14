В Крыму пообещали Украине, что игры с F-16 ей сильно аукнутся
Глава парламента Крыма Константинов: Игры Киева с F-16 сильно ему аукнутся
Игры Украины с американскими истребителями F-16, которые могут быть переданы Незалежной в ближайшее время, сильно ей аукнутся. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Все игры киевских преступников — до поры до времени и сильно им аукнутся. Особенно они чувствительны, когда речь идёт о сохранности их собственной шкуры", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Константинов добавил, что в итоге угроза со стороны киевского режима "будет ликвидирована вместе с самой Украиной как государственным образованием". По его словам, поставка Украине F-16 лишь доказывает, что бдительность терять никак нельзя.
Напомним, что союзники Украины в лице Дании, Нидерландов, Норвегии и Бельгии согласились передать ВСУ истребители F-16 ещё в августе 2023 года. Впрочем, самолётами оказалось некому управлять. Даже если истребители доберутся до зоны СВО, жить им останется около суток, уверены эксперты. Именно поэтому никакого влияния на ситуацию на поле боя американские F-16 не окажут.
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