Reuters: Украина рассчитывает на первую поставку истребителей F-16 в июне-июле
Украинские власти надеются, что союзники отправят им американские истребители F-16 Fighting Falcon не позже первых двух месяцев лета. Такой информацией с Reuters поделился анонимный источник в военных кругах Незалежной.
"Киев рассчитывает получить первые истребители F-16 от своих западных союзников в июне-июле", — подчеркнули в агентстве, не уточнив, какая именно страна станет первым поставщиком боевых самолётов.
Западные союзники Украины в лице Дании, Нидерландов, Норвегии и Бельгии согласились передать ВСУ истребители F-16 ещё в августе 2023 года. Впрочем, самолётами оказалось некому управлять. Даже если летательные аппараты доберутся до зоны СВО, жить им останется около суток, уверены эксперты. Именно поэтому никакого влияния на ситуацию на поле боя американские Fighting Falcon не окажут.