В Аризоне завершили обучение управлению F-16 первые украинские пилоты
Первая партия украинских пилотов закончила обучение управлению истребителями F-16 в американском штате Аризона. Об этом сообщил представитель Национальной гвардии.
"Первый набор украинских учащихся выпустился", — заявил собеседник РИА "Новости".
Подготовка к пересадке лётчиков ВСУ на F-16 пошла насмарку после удара России по ключевому аэродрому
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции в Стокгольме пообещала, что американские истребители F-16, обещанные Киеву Копенгагеном, прибудут на территорию Незалежной в течение месяца.
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