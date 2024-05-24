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Регион
24 мая, 04:18

В Аризоне завершили обучение управлению F-16 первые украинские пилоты

Первая партия украинских пилотов закончила обучение управлению истребителями F-16 в американском штате Аризона. Об этом сообщил представитель Национальной гвардии.

"Первый набор украинских учащихся выпустился", — заявил собеседник РИА "Новости".

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Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции в Стокгольме пообещала, что американские истребители F-16, обещанные Киеву Копенгагеном, прибудут на территорию Незалежной в течение месяца.

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Wikipedia / Master Sgt. Andy Dunaway

Анатолий Симоненко
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