За первый сбитый F-16 пообещали 15 миллионов рублей
Уральская компания пообещала 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16
За первый сбитый истребитель F-16 заплатят 15 миллионов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sascha Hahn
Выплату в размере 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16, которые Киеву будет поставлять Запад, предложила уральская компания "Форес". Об этом рассказал гендиректор компании Сергей Шмотьев на ПМЭФ.
"Мы объявили премию за уничтожение истребителя F-16, если такие суда будут поставлены Киеву. Также те ребята, которые подбивают танки, поставленные странами Запада Украине, получают выплаты. Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за все последующие — по 500 тысяч рублей. Сейчас очередь из подбитых танков составляет более 20 танков", — сказал Шмотьев в беседе с корреспондентом ТАСС.
Все выплаты доходят до получателей, добавил гендир. По его словам, с начала СВО компания содействует войскам РФ, формирует гуманитарные грузы в соответствии с потребностями военнослужащих и поощряет отличившихся бойцов в зоне СВО. На поддержку ВС РФ они потратили 216,4 млн рублей.
Напомним, что страны Запада планируют поставить истребители F-16 Киеву и обучить украинских пилотов летать на них. В Дании заявили, что разрешат ВСУ применять самолёты и для атак на территорию России. Власти РФ предупредили поставщиков, что данные летательные аппараты будут уничтожаться с особой тщательностью.