За первый сбитый F-16 пообещали 15 миллионов рублей

Выплату в размере 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16, которые Киеву будет поставлять Запад, предложила уральская компания "Форес". Об этом рассказал гендиректор компании Сергей Шмотьев на ПМЭФ.

"Мы объявили премию за уничтожение истребителя F-16, если такие суда будут поставлены Киеву. Также те ребята, которые подбивают танки, поставленные странами Запада Украине, получают выплаты. Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за все последующие — по 500 тысяч рублей. Сейчас очередь из подбитых танков составляет более 20 танков", — сказал Шмотьев в беседе с корреспондентом ТАСС.