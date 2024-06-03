В Совфеде пообещали сбивать F-16 в случае попытки ударить по России

Так Джабаров отреагировал на заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, опубликованное в издании Politico , где говорилось, что Амстердам разрешает ВСУ бомбить российскую территорию при помощи иностранных F-16. При этом министр поспешила оговориться, что речь якобы идёт только о военных объектах.

"Наши истребители ничем не хуже, а то и посильнее. Во-вторых, я думаю, что они же не могут взлетать в Нидерландах, лететь (до России. — Прим. Life.ru). Они будут базироваться на Украине либо в близлежащих странах: Румынии и Польше. Если они нанесут удар по нашей территории, мы имеем полное право их сбивать", — пояснил он.