В Совфеде пообещали сбивать F-16 в случае попытки ударить по России
Сенатор Джабаров заявил, что ВС РФ собьют голландские F-16 при попытке атаковать
Россия будет сбивать нидерландские истребители F-16 при попытке атаковать. Обложка © ТАСС / ЕРА
Российские военные имеют полное право уничтожать нидерландские F-16, если они попытаются атаковать объекты на территории нашей страны. Об этом заявил РИА "Новости" первый зампред Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.
Так Джабаров отреагировал на заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, опубликованное в издании Politico, где говорилось, что Амстердам разрешает ВСУ бомбить российскую территорию при помощи иностранных F-16. При этом министр поспешила оговориться, что речь якобы идёт только о военных объектах.
"Наши истребители ничем не хуже, а то и посильнее. Во-вторых, я думаю, что они же не могут взлетать в Нидерландах, лететь (до России. — Прим. Life.ru). Они будут базироваться на Украине либо в близлежащих странах: Румынии и Польше. Если они нанесут удар по нашей территории, мы имеем полное право их сбивать", — пояснил он.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал официально разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по территории нашей страны. Несколько стран поддержали инициативу: Франция, Британия, Финляндия согласны наделить Киев "правом" бомбить Россию. Также глава Министерства иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен рассказал о решении властей разрешить киевскому режиму использовать поставленные истребители F-16 для ударов по российским территориям. Он назвал это "самообороной" Украины.