Греческий инструктор прибыл на Украину для работы с пилотами F-16, пишут СМИ
Defence point: Инструктор из Греции начал обучать пилотов F-16 на Украине
Истребитель F-16 ВВС Греции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef
Первый инструктор из Греции уже обучает пилотов истребителей F-16 на Украине, пишет портал Defence point. Указывается, что присутствие офицера греческих ВВС является частью работы коалиции западных стран, обязавшихся помочь Киеву с этими самолётами.
"Эксплуатируя истребители F-16 в течение почти четырёх десятилетий <...>, ВВС Греции накопили огромный опыт и знания в оперативном использовании истребителя, особенно в ближнем воздушном бою", — говорится в публикации.
Ранее греческие СМИ сообщили о намерении Афин передать Киеву 32 списанных истребителя F-16C/-D Block 30. Указывалось, что самолёты дважды модернизировали и они успели износиться на 60%.