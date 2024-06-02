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2 июня, 14:05

Греческий инструктор прибыл на Украину для работы с пилотами F-16, пишут СМИ

Defence point: Инструктор из Греции начал обучать пилотов F-16 на Украине

Истребитель F-16 ВВС Греции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Истребитель F-16 ВВС Греции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Первый инструктор из Греции уже обучает пилотов истребителей F-16 на Украине, пишет портал Defence point. Указывается, что присутствие офицера греческих ВВС является частью работы коалиции западных стран, обязавшихся помочь Киеву с этими самолётами.

"Эксплуатируя истребители F-16 в течение почти четырёх десятилетий <...>, ВВС Греции накопили огромный опыт и знания в оперативном использовании истребителя, особенно в ближнем воздушном бою", — говорится в публикации.

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Ранее греческие СМИ сообщили о намерении Афин передать Киеву 32 списанных истребителя F-16C/-D Block 30. Указывалось, что самолёты дважды модернизировали и они успели износиться на 60%.

Матвей Константинов
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