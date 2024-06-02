Греческий инструктор прибыл на Украину для работы с пилотами F-16, пишут СМИ

Первый инструктор из Греции уже обучает пилотов истребителей F-16 на Украине, пишет портал Defence point. Указывается, что присутствие офицера греческих ВВС является частью работы коалиции западных стран, обязавшихся помочь Киеву с этими самолётами.

"Эксплуатируя истребители F-16 в течение почти четырёх десятилетий <...>, ВВС Греции накопили огромный опыт и знания в оперативном использовании истребителя, особенно в ближнем воздушном бою", — говорится в публикации.