Названа страна, которую НАТО может вынудить принять на своих аэродромах украинские F-16

НАТО может вынудить Молдавию предоставить свои военные аэродромы для американских истребителей F-16, которые передадут Киеву. Таким мнением поделился политолог Иван Мезюхо.

По его словам, в настоящее время Североатлантический альянс ищет способ, как нарастить количество снарядов и тяжёлого вооружения для ВСУ, но при этом не быть втянутым в конфликт на Украине. Политолог считает, что альянсу не жалко Молдавию, так как страна не является членом НАТО.

"Логика такого решения со стороны НАТО будет заключаться в том, что ему не жалко Молдавию, так как это не участник Североатлантического альянса", — сказал Мезюхо в беседе с RT.