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Регион
31 мая, 13:59

Названа страна, которую НАТО может вынудить принять на своих аэродромах украинские F-16

Политолог Мезюхо: Молдавию могут вынудить предоставить аэродромы для F-16

НАТО может вынудить Молдавию предоставить свои военные аэродромы для американских истребителей F-16, которые передадут Киеву. Таким мнением поделился политолог Иван Мезюхо.

По его словам, в настоящее время Североатлантический альянс ищет способ, как нарастить количество снарядов и тяжёлого вооружения для ВСУ, но при этом не быть втянутым в конфликт на Украине. Политолог считает, что альянсу не жалко Молдавию, так как страна не является членом НАТО.

"Логика такого решения со стороны НАТО будет заключаться в том, что ему не жалко Молдавию, так как это не участник Североатлантического альянса", — сказал Мезюхо в беседе с RT.

Вместе с тем эксперт предположил, что если российская сторона примет вынужденные ответные меры, то НАТО не станет применять статьи о защите стран – участниц альянса.

Украинское командование ожидает американские F-16, лелея надежду на то, что именно они станут спасением для ВСУ. К слову, Бельгия уже пообещала Киеву поставить 30 единиц такого вооружения. Украинские пилоты, не теряя времени зря, тренируются управлять истребителями. Однако в США считают, что их самолёты будут падать один за другим, так как они станут целью № 1 для ВС России из-за того, что F-16 могут быть дополнительно оснащены, чтобы переносить ядерное оружие.

Глава МИД Дании: Копенгаген разрешит Киеву использовать F-16 для ударов по РФ
Глава МИД Дании: Копенгаген разрешит Киеву использовать F-16 для ударов по РФ
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Wikipedia / Master Sgt. Andy Dunaway

Наталья Исакова
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