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10 июня, 11:57

Иностранные авиабазы с F-16 станут законными целями для России

Депутат Чепа: Иностранные авиабазы с F-16 станут законными целями для ВС РФ

Все иностранные авиабазы, на которых в перспективе могут быть размещены американские истребители F-16, станут законной целью для России, если они пересекут нашу границу. Об этом в беседе с журналистами предупредил депутат Госдумы Алексей Чепа. Парламентарий усматривает в этом риски эскалации конфликта и рассчитывает, что решение по F-16 будет другим.

"Если эти самолёты будут пересекать границу и атаковать нашу страну, они должны стать целями вне зависимости от того, где находятся", — убеждён собеседник "Ленты.ру".

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Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал официально разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по территории нашей страны. Несколько государств поддержали инициативу: Франция, Британия, Финляндия согласны наделить Киев "правом" бомбить Россию. Наша страна уже предупредила поставщиков, что F-16 будут уничтожаться ВС РФ с особой тщательностью. А за первый сбитый F-16 уже объявлена награда — 15 миллионов рублей.

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Марина Калегина
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