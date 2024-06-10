Иностранные авиабазы с F-16 станут законными целями для России

Все иностранные авиабазы, на которых в перспективе могут быть размещены американские истребители F-16, станут законной целью для России, если они пересекут нашу границу. Об этом в беседе с журналистами предупредил депутат Госдумы Алексей Чепа. Парламентарий усматривает в этом риски эскалации конфликта и рассчитывает, что решение по F-16 будет другим.