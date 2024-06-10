Иностранные авиабазы с F-16 станут законными целями для России
Депутат Чепа: Иностранные авиабазы с F-16 станут законными целями для ВС РФ
Все иностранные авиабазы, на которых в перспективе могут быть размещены американские истребители F-16, станут законной целью для России, если они пересекут нашу границу. Об этом в беседе с журналистами предупредил депутат Госдумы Алексей Чепа. Парламентарий усматривает в этом риски эскалации конфликта и рассчитывает, что решение по F-16 будет другим.
"Если эти самолёты будут пересекать границу и атаковать нашу страну, они должны стать целями вне зависимости от того, где находятся", — убеждён собеседник "Ленты.ру".
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал официально разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по территории нашей страны. Несколько государств поддержали инициативу: Франция, Британия, Финляндия согласны наделить Киев "правом" бомбить Россию. Наша страна уже предупредила поставщиков, что F-16 будут уничтожаться ВС РФ с особой тщательностью. А за первый сбитый F-16 уже объявлена награда — 15 миллионов рублей.
Telegram / Zelenskiy / Official