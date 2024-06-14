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14 июня, 13:43

Российские войска разнесли склад ракет Storm Shadow и цеха производства дронов

Минобороны: ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

Вооружённые силы (ВС) России в течение последней недели поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины, а также пункты дислокации формирований националистов и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 14 июня.

"Кроме того, поражены инфраструктура военных аэродромов, хранилища крылатых ракет Storm Shadow и других авиационных средств поражения, склады боеприпасов и взрывчатых веществ, цеха производства ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наёмников", — уточнили в оборонном ведомстве.

ВС РФ повредили тыловые аэродромы в Николаевской и Днепропетровской областях
ВС РФ повредили тыловые аэродромы в Николаевской и Днепропетровской областях

А ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ за неделю нанесли 19 групповых ударов по энергетическим объектам Украины. Именно они обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса на территории Незалежной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Дарья Нарыкова
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