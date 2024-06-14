Российские войска разнесли склад ракет Storm Shadow и цеха производства дронов

Вооружённые силы (ВС) России в течение последней недели поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины, а также пункты дислокации формирований националистов и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 14 июня.

"Кроме того, поражены инфраструктура военных аэродромов, хранилища крылатых ракет Storm Shadow и других авиационных средств поражения, склады боеприпасов и взрывчатых веществ, цеха производства ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наёмников", — уточнили в оборонном ведомстве.