Российские войска разнесли склад ракет Storm Shadow и цеха производства дронов
Минобороны: ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
Вооружённые силы (ВС) России в течение последней недели поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины, а также пункты дислокации формирований националистов и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 14 июня.
"Кроме того, поражены инфраструктура военных аэродромов, хранилища крылатых ракет Storm Shadow и других авиационных средств поражения, склады боеприпасов и взрывчатых веществ, цеха производства ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наёмников", — уточнили в оборонном ведомстве.
А ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ за неделю нанесли 19 групповых ударов по энергетическим объектам Украины. Именно они обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса на территории Незалежной.
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