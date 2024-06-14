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14 июня, 12:39

ВС РФ повредили тыловые аэродромы в Николаевской и Днепропетровской областях

Обложка © Xinhua / ABACA

Обложка © Xinhua / ABACA

Тыловые аэродромы в Николаевской и Днепропетровской областях Украины поражены российскими ударами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Речь идёт об аэродроме Кульбакино под Николаевом и аэродроме Долгинцево в Кривом Роге.

"По итогам ракетных и БПЛА-ударов все тыловые аэродромы, используемые Воздушными силами Украины, повреждены", — приводит агентство слова собеседника.

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Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по военному объекту около аэродрома Жуляны под Киевом. В украинской столице и в Харькове также прогремели сегодня мощные взрывы. Взрыв слышали в городе Староконстантинове Хмельницкой области, на востоке которого расположен военный аэродром. Режим воздушной тревоги начался по всей стране.

Марина Калегина
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