ВС РФ повредили тыловые аэродромы в Николаевской и Днепропетровской областях

Тыловые аэродромы в Николаевской и Днепропетровской областях Украины поражены российскими ударами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Речь идёт об аэродроме Кульбакино под Николаевом и аэродроме Долгинцево в Кривом Роге.