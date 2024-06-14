Важный военный объект был поражён на родине Зеленского
Источник: В Кривом Роге поражён командный центр ГУР Минобороны Украины
Кривой Рог. Вид на металлургический комбинат "Криворожсталь". Обложка © ТАСС / Константин Сазончик
ВС РФ удалось поразить важный военный объект в Кривом Роге — командный центр Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Других подробностей пока нет. Количество жертв и масштабы разрушений уточняются.
12 июня о взрыве в Кривом Роге сообщали местные паблики, до того Воздушные силы страны сообщали об угрозе ракетной атаки.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России нанесли удар по военному объекту около аэродрома Жуляны под Киевом. В самой украинской столице и в Харькове сегодня также прогремели мощные взрывы. Взрыв слышали и в городе Староконстантинове Хмельницкой области, на востоке которого расположен военный аэродром. Режим воздушной тревоги включился по всей стране.