Важный военный объект был поражён на родине Зеленского

ВС РФ удалось поразить важный военный объект в Кривом Роге — командный центр Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Других подробностей пока нет. Количество жертв и масштабы разрушений уточняются.