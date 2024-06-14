В Киеве и Хмельницкой области прогремели взрывы

В Киеве и Хмельницкой области на западе Украины прогремели взрывы. Об этом сообщают местные СМИ.

По сообщениям издания, взрыв донёсся с окраины Киева, в столичном регионе звучит воздушная тревога. Кроме того, взрыв слышали в городе Староконстантинове Хмельницкой области, на востоке которого расположен военный аэродром. Режим воздушной тревоги начался по всей стране.