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14 июня, 07:29

В Киеве и Хмельницкой области прогремели взрывы

В Киеве и Хмельницкой области на западе Украины прогремели взрывы. Об этом сообщают местные СМИ.

По сообщениям издания, взрыв донёсся с окраины Киева, в столичном регионе звучит воздушная тревога. Кроме того, взрыв слышали в городе Староконстантинове Хмельницкой области, на востоке которого расположен военный аэродром. Режим воздушной тревоги начался по всей стране.

Стало известно, какой объект уже сутки не могут потушить под Киевом после российских "прилётов"
Стало известно, какой объект уже сутки не могут потушить под Киевом после российских "прилётов"

Ранее Life.ru сообщал, что в Харькове раздался взрыв, его причины неизвестны. Взрыв прогремел на фоне воздушной тревоги.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladyslav Lehir

Николай Рюмин
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