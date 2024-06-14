В Харькове раздался взрыв на фоне воздушной тревоги

В Харькове раздался взрыв, его причины неизвестны. Об этом пишет украинское издание "Общественное".

По данным официального ресурса по оповещению населения, в Харьковской области звучит воздушная тревога. Сирены также работают в Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.