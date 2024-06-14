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13 июня, 22:12

В Харькове раздался взрыв на фоне воздушной тревоги

"Общественное": В Харькове прогремел взрыв

В Харькове раздался взрыв, его причины неизвестны. Об этом пишет украинское издание "Общественное".

По данным официального ресурса по оповещению населения, в Харьковской области звучит воздушная тревога. Сирены также работают в Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.

В Киевской области произошёл пожар на промышленном объекте после ночных взрывов
В Киевской области произошёл пожар на промышленном объекте после ночных взрывов

А утром 12 июня прогремели взрывы в Днепре на фоне воздушной тревоги. О причинах и последствиях не сообщалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Оксана Попова
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