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12 июня, 09:38

В Киевской области произошёл пожар на промышленном объекте после ночных взрывов

После ночных взрывов на промышленном объекте в Киевской области случился пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко в своём телеграм-канале.

"Зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области. В частности, в одном из районов произошёл пожар на промышленном объекте. Сейчас к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, "Укрзализныци". Всего привлечено более 105 человек и 30 единиц техники", — говорится в сообщении.

Минувшей ночью и утром воздушная тревога объявлялась не только в Киеве, но и в ряде других регионов Украины.

В подконтрольной Киеву части Херсонщины был повреждён объект инфраструктуры
В подконтрольной Киеву части Херсонщины был повреждён объект инфраструктуры

Напомним, что украинские СМИ сообщали этой ночью о взрывах в Киеве. В городе работала система ПВО и звучала авиационная тревога.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Николай Рюмин
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