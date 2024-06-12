В Киевской области произошёл пожар на промышленном объекте после ночных взрывов

После ночных взрывов на промышленном объекте в Киевской области случился пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко в своём телеграм-канале.

"Зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области. В частности, в одном из районов произошёл пожар на промышленном объекте. Сейчас к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, "Укрзализныци". Всего привлечено более 105 человек и 30 единиц техники", — говорится в сообщении.

Минувшей ночью и утром воздушная тревога объявлялась не только в Киеве, но и в ряде других регионов Украины.