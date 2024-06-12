Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве раздались несколько взрывов, до этого была объявлена воздушная тревога. Сейчас в городе работает ПВО, пишет украинское издание "Общественное".

Другие подробности пока неизвестны. Предупреждение об угрозе с воздуха на данный момент действует по всей территории страны.