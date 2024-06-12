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12 июня, 01:55

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

"Общественное": В Киеве раздались взрывы, работает ПВО

В Киеве раздались несколько взрывов, до этого была объявлена воздушная тревога. Сейчас в городе работает ПВО, пишет украинское издание "Общественное".

Другие подробности пока неизвестны. Предупреждение об угрозе с воздуха на данный момент действует по всей территории страны.

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Ранее сообщалось о взрывах в Миргороде Полтавской области на Украине. В городе с утра звучала воздушная сирена.

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Unsplash / Eugene

Анатолий Симоненко
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