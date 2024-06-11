В подконтрольной Киеву части Херсонщины был повреждён объект инфраструктуры

В подконтрольной Киеву части Херсонской области произошёл взрыв, повредивший объект критической инфраструктуры. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава проукраинской военной администрации Александр Прокудин.

"Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры", — говорится в его публикации, без уточнения того, что это за объект и где именно он находится.