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11 июня, 08:56

В подконтрольной Киеву части Херсонщины был повреждён объект инфраструктуры

В подконтрольной Киеву части Херсонской области произошёл взрыв, повредивший объект критической инфраструктуры. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава проукраинской военной администрации Александр Прокудин.

"Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры", говорится в его публикации, без уточнения того, что это за объект и где именно он находится.

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Ранее руководитель региональной военной администрации Киевской области сообщил о пожаре на одном из промышленных предприятий. Возгорание случилось во время действия воздушной тревоги. Очевидцы происшествия публиковали в Сети кадры с поднимающимися в небо густыми клубами чёрного дыма.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Юрий Лысенко
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