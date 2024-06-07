Пожар охватил промышленный объект под Киевом после воздушной тревоги

Возгорание произошло на промышленном объекте в Киевской области во время действия воздушной тревоги. Об этом заявил глава региональной военной администрации Руслан Кравченко.

"Произошёл пожар на одном из промышленных объектов в области. Пострадавших нет. Ликвидация последствий пожара продолжается. Все оперативные службы работают", — написал он в соцсетях.

На снятых очевидцами кадрах видно, что над местом пожара поднимаются густые клубы чёрного дыма. Видео опубликовали местные паблики.