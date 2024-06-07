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7 июня, 04:38

Пожар охватил промышленный объект под Киевом после воздушной тревоги

Возгорание произошло на промышленном объекте в Киевской области во время действия воздушной тревоги. Об этом заявил глава региональной военной администрации Руслан Кравченко.

"Произошёл пожар на одном из промышленных объектов в области. Пострадавших нет. Ликвидация последствий пожара продолжается. Все оперативные службы работают", — написал он в соцсетях.

На снятых очевидцами кадрах видно, что над местом пожара поднимаются густые клубы чёрного дыма. Видео опубликовали местные паблики.

Пожар охватил промышленный объект под Киевом после серии взрывов. Видео © Telegram / Київ ІНФО | Новини Україна

Сильнейший взрыв прогремел на заправке в пригороде армянского города Абовян
Сильнейший взрыв прогремел на заправке в пригороде армянского города Абовян

Взрывы в ночь на пятницу прогремели также в Одессе и на территории Хмельницкой области. О последствиях прилётов не сообщалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Илья Пушкарев
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