ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 19:55

Сильнейший взрыв прогремел на заправке в пригороде армянского города Абовян

В пригороде армянского города Абовян произошёл мощный взрыв

В пригороде армянского города Абовян произошёл мощный взрыв. Обложка © МВД Армении

В пригороде армянского города Абовян произошёл мощный взрыв. Обложка © МВД Армении

Мощный взрыв прогремел на участке дороги Ереван – Севан недалеко от армянского города Абовян. По информации пресс-службы МВД страны, он раздался на одной из автозаправочных станций.

У армянского города Абовян произошёл мощный взрыв на одной из автозаправочных станций. Видео © Telegram / Армянская вендетта

"Служба 911 получила множество звонков с сообщениями о взрыве на одной из автозаправок на втором километре участка дороги Ереван – Севан. В результате взрыва возник пожар. На место выехали боевые расчёты спасательной службы МВД", — сообщили в ведомстве.

В местных телеграм-каналах расходятся видео с места предполагаемого происшествия. На них видно, как на станции разгорается крупный пожар, зарево от которого видно из самых отдалённых районов города.

Мощные взрывы раздались в Днепре во время воздушной тревоги
Мощные взрывы раздались в Днепре во время воздушной тревоги

Life.ru также сообщал, что в Армении в последние месяцы наблюдается непростая обстановка. Люди выходят на митинги и требуют отправить в отставку действующий кабмин. Счёт задержанных полицией участников протестных акций идёт на сотни. Оппозиция настаивает на отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за его отношения к вопросу делимитации границы с Азербайджаном и предлагает собственного кандидата на пост главы правительства — архиепископа Баграта Галстаняна.

Оксана Попова
  • Новости
  • Армения
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров