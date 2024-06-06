Сильнейший взрыв прогремел на заправке в пригороде армянского города Абовян
В пригороде армянского города Абовян произошёл мощный взрыв
В пригороде армянского города Абовян произошёл мощный взрыв. Обложка © МВД Армении
Мощный взрыв прогремел на участке дороги Ереван – Севан недалеко от армянского города Абовян. По информации пресс-службы МВД страны, он раздался на одной из автозаправочных станций.
У армянского города Абовян произошёл мощный взрыв на одной из автозаправочных станций. Видео © Telegram / Армянская вендетта
"Служба 911 получила множество звонков с сообщениями о взрыве на одной из автозаправок на втором километре участка дороги Ереван – Севан. В результате взрыва возник пожар. На место выехали боевые расчёты спасательной службы МВД", — сообщили в ведомстве.
В местных телеграм-каналах расходятся видео с места предполагаемого происшествия. На них видно, как на станции разгорается крупный пожар, зарево от которого видно из самых отдалённых районов города.
Life.ru также сообщал, что в Армении в последние месяцы наблюдается непростая обстановка. Люди выходят на митинги и требуют отправить в отставку действующий кабмин. Счёт задержанных полицией участников протестных акций идёт на сотни. Оппозиция настаивает на отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за его отношения к вопросу делимитации границы с Азербайджаном и предлагает собственного кандидата на пост главы правительства — архиепископа Баграта Галстаняна.