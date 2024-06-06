Сильнейший взрыв прогремел на заправке в пригороде армянского города Абовян

Мощный взрыв прогремел на участке дороги Ереван – Севан недалеко от армянского города Абовян. По информации пресс-службы МВД страны, он раздался на одной из автозаправочных станций.

У армянского города Абовян произошёл мощный взрыв на одной из автозаправочных станций. Видео © Telegram / Армянская вендетта

"Служба 911 получила множество звонков с сообщениями о взрыве на одной из автозаправок на втором километре участка дороги Ереван – Севан. В результате взрыва возник пожар. На место выехали боевые расчёты спасательной службы МВД", — сообщили в ведомстве.