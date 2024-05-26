Оппозиция выдвинула архиепископа Галстаняна на пост премьер-министра Армении

Оппозиционное движение "Тавуш во имя родины" выдвинуло кандидатуру архиепископа Баграта Галстаняна на пост премьер-министра Армении, заявил один из лидеров организации — Гурген Меликян. По его словам, это решение было принято спустя месяц обсуждений и встреч с представителями различных сфер, партий и общественных организаций.

"Абсолютное большинство людей, с которыми мы общались, было единодушно в том, что кандидатом в премьеры должен стать Баграт Галстанян", — сказал Меликян.

Выступая в Ереване перед собравшимися сторонниками, Галстанян заявил, что после окончания митинга поедет к правительственным дачам, где будет ждать встречи с нынешним премьер-министром Николом Пашиняном. По его словам, если глава правительства, "как мужчина", не явится на разговор, то помимо правовой легитимности потеряет и моральную.