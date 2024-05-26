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Регион
26 мая, 14:45

Оппозиция выдвинула архиепископа Галстаняна на пост премьер-министра Армении

Баграта Галстаняна. Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Баграта Галстаняна. Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Оппозиционное движение "Тавуш во имя родины" выдвинуло кандидатуру архиепископа Баграта Галстаняна на пост премьер-министра Армении, заявил один из лидеров организации — Гурген Меликян. По его словам, это решение было принято спустя месяц обсуждений и встреч с представителями различных сфер, партий и общественных организаций.

"Абсолютное большинство людей, с которыми мы общались, было единодушно в том, что кандидатом в премьеры должен стать Баграт Галстанян", — сказал Меликян.

Выступая в Ереване перед собравшимися сторонниками, Галстанян заявил, что после окончания митинга поедет к правительственным дачам, где будет ждать встречи с нынешним премьер-министром Николом Пашиняном. По его словам, если глава правительства, "как мужчина", не явится на разговор, то помимо правовой легитимности потеряет и моральную.

Сам Галстанян попросил католикоса всех армян Гарегина II "заморозить" его духовное служение, продолжающееся уже 30 лет. По словам оппозиционера, его обязанности не просто должность, а "жертва", без которой в Армении "ничего не изменится".

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Напомним, в Армении продолжаются масштабные антиправительственные митинги. Только за 14 мая полиция задержала 63 человека. На этом фоне Никол Пашинян, отставки которого требуют на улицах, выступил с обращением к народу. Оппозиция не согласна с официальной концепцией демилитаризации границы с Азербайджаном.

Матвей Константинов
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