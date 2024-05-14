В Армении задержали 63 активиста оппозиции, требовавших отставки Пашиняна
Протесты в Ереване. Обложка © ТАСС / Александр Патрин
В Армении полицейские задержали 63 активиста оппозиционного движения "Тавуш во имя Родины", которые перекрыли улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
Протестующие перекрыли проспект Тиграна Меца в Ереване. Видео © Telegram / Армянская вендетта
"Все 63 активиста были доставлены в участки полиции из-за невыполнения законных требований полицейских", — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Напомним, в Ереване ранее начались массовые протесты с требованием отставки Пашиняна. Предводителем митингов стал глава движения "Тавуш во имя Родины" архиепископ Баграт Галстанян. Демонстранты блокировали улицы и проезды. Сообщалось, что полицейские задержали 50 человек на протестах.