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14 мая, 11:06

В Армении задержали 63 активиста оппозиции, требовавших отставки Пашиняна

Протесты в Ереване. Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Протесты в Ереване. Обложка © ТАСС / Александр Патрин

В Армении полицейские задержали 63 активиста оппозиционного движения "Тавуш во имя Родины", которые перекрыли улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Протестующие перекрыли проспект Тиграна Меца в Ереване. Видео © Telegram / Армянская вендетта

"Все 63 активиста были доставлены в участки полиции из-за невыполнения законных требований полицейских", — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

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Напомним, в Ереване ранее начались массовые протесты с требованием отставки Пашиняна. Предводителем митингов стал глава движения "Тавуш во имя Родины" архиепископ Баграт Галстанян. Демонстранты блокировали улицы и проезды. Сообщалось, что полицейские задержали 50 человек на протестах.

Дарья Нарыкова
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